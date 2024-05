Saiba como será celebrado o Dia dos Museus nos espaços tutelados pela Região

O Dia dos Museus celebra-se já amanhã, 18 de Maio, sendo que os museus e centros culturais tutelados pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direção Regional da Cultura vão associar-se a esta data. Haverá entradas gratuitas, também outras actividades, até porque alguns comemoram ainda a a Noite Europeia dos Museus, este ano assinalada na mesma data.

A efeméride foi instituída no ano de 1977 pelo ICOM – Conselho Internacional de Museus, no sentido de promover, junto da sociedade, uma reflexão sobre o papel dos museus no seu desenvolvimento. O tema deste ano, “Museus, Educação e Investigação”, sublinha o papel fundamental das instituições culturais na oferta de uma experiência educativa holística. O dia apela a um mundo mais consciente, sustentável e inclusivo.

Na Região, além das entradas gratuitas em todos os espaços tutelados pela SRTC/DRC, está preparado um programa específico de atividades em alguns museus e centros culturais: Casa-Museu Frederico de Freitas, Museu Quinta das Cruzes, Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s, Universo de Memórias – João Carlos Abreu, Forte de São João Baptista, Torre do Capitão - Núcleo Museológico e Histórico de Santo Amaro (Funchal), Museu Etnográfico da Madeira (Ribeira Brava), MUDAS.Museu de Arte Contemporânea da Madeira (Calheta), Solar do Aposento (São Vicente) e Solar de São Cristóvão (Machico).

Programa:

Casa Museu Frederico de Freitas

A Casa-Museu Frederico de Freitas comemora o Dia Internacional dos Museus oferecendo entradas gratuitas num horário alargado e contínuo, das 10h00 às 19h30, de forma a possibilitar a entrada do máximo de interessados.

Neste dia especial de comemoração as visitas orientadas são sempre o principal objetivo do público que nos procura e, com o intuito de corresponder a essa expetativa, proporcionamos uma oferta múltipla, pensada para incluir o horário do almoço e o fim da tarde.

“Mil e uma coleções” é título da visita orientada à Casa da Calçada, que com a duração aproximada de 45 minutos, decorrerá às 11h00, 13h00, 15h00 e 18h00. A antiga moradia do Dr. Frederico de Freitas, prestigiado advogado e notário madeirense e um dos maiores colecionadores locais, oferece um percurso de ambiências de outrora, onde as coleções de mobiliário, pintura, escultura e cerâmica se revelam, naturalmente integradas nos antigos espaços de habitação. Será abordada a origem da Casa, o Dr. Frederico de Freitas e as suas coleções de artes decorativas reunidas ao longo de mais de 40 anos.

Em alternativa, a visita à Casa dos Azulejos proporciona uma viagem pela história do azulejo no mundo, através da coleção Frederico de Freitas, que inclui exemplares do séc. XIII ao XX, provenientes do Extremo ao Próximo Oriente, Europa e Portugal. São testemunhos da nossa produção mais recente os painéis da artista madeirense Lourdes Castro. “Brilhos e harmonias” é o nome deste percurso, de 45 minutos, que poderá ser feito às 11h45, 13h45, 15h45 e 18h45.

Museu Quinta das Cruzes

O Museu Quinta das Cruzes associa-se às comemorações do Dia Internacional dos Museus com uma programação direcionada, sobretudo, para as famílias com a realização de uma visita lúdico-pedagógica em formato de peddy paper, inspirada na temática lançada pelo ICOM no contexto desta efeméride para este ano, intitulada “Museus, Educação e Investigação”. A par das propostas educativas serão lançadas no site do museu e disponíveis na receção do museu alguns exemplares das edições n.º 17 do Boletim MQC e n.º 14 do Infantil.

Programação

10h00 às 12h30 e das 13h30 às 17h30 – Abertura ao público. Entrada gratuita

10h00 – Lançamento online dos boletins MQC n.º 17 e infantil n.º 14

Das 11 às 12h30 e das 15 às 16h30 - Atividade para famílias “O Objeto Mistério”

Destinatários: famílias com crianças a partir dos 6 anos

Participação sujeita a inscrição

No âmbito da Noite Europeia dos Museus, na qual o Museu Quinta das Cruzes participa oficialmente desde 2005, haverá a abertura da exposição permanente em horário noturno e oferta de concertos, visitas guiadas e atividades de diversa natureza.

O evento de abertura desta noite comemorativa será um baile oitocentista que irá decorrer numa das salas de exposição realizado pela Associação Cultural, Recreativa e Artística “Baile Histórico”, inspirado na função primitiva da casa onde está instalado o museu que serviu, ao longo de quase 6 séculos, como moradia de nobres famílias.

Ao longo da noite serão realizadas três visitas guiadas gerais à exposição permanente, sob o tema “As Artes Decorativas”, direcionadas para o público em geral.

Para o público mais jovem, o museu tem disponível o jogo “Exploradores Digitais”, que consiste numa aplicação para telemóvel com acesso através de QR-code (colocado na receção do museu), através do qual as crianças e jovens poderão conhecer a coleção sob a forma de visita-jogo.

Ainda no âmbito desta efeméride e a par da programação museológica, o museu conta ainda com o apoio da Cafetaria Bistrô Quinta das Cruzes que estará aberta com um menu específico para o serviço de jantar, acompanhado por música ao vivo, com a presença de Miguel Pires. [Reservas para jantar: Tel. 291 772 370 | email: [email protected]].

Programação

19h00 às 0h00 – Abertura ao público. Entrada gratuita

19h30 – Baile Histórico (Associação Cultural Recreativa e Artística)

Local: sala 12 (R/C)

Entrada livre

20h30/21h30/22h30 - “As Artes Decorativas”. Visitas guiadas à exposição permanente

Duração: 45 minutos

Entrada livre

00h00 – Encerramento

Para informações adicionais sobre a programação, por favor contactar o museu através do telefone 291 740 670 ou através do email [email protected].

Convento de Santa Clara

No dia 18 de maio, o Convento de Santa Clara – Monumento visitável vai associar-se à celebração dos 125 anos de presença missionária da Congregação das Franciscanas Missionárias de Maria Congregação na Madeira e no Convento de Santa Clara do Funchal, assim como dos 95 anos de fundação da Escola-Creche de Santa Clara (atual Infantário Semi-Internato de Santa Clara).

Durante a manhã, será realizada uma missa na Igreja de Santa Clara, presidida pelo Bispo do Funchal e organizada pela Congregação, seguida da inauguração de uma exposição temporária sobre a história da congregação e da creche/infantário no Convento, realizada em parceria com a DRC/DSPC, e que ficará patente ao público até final de junho. O evento terminará com um cocktail no claustro.

Nessa manhã, as áreas visitáveis estarão abertas apenas aos convidados e participantes do evento, de forma gratuita, sendo que durante a tarde abrirão normalmente ao público, e com entradas gratuitas, entre as 14 e as 17 horas.

Universo de Memórias – João Carlos Abreu

No espaço localizado na Rua das Cruzes, a 18 de maio, estará em destaque a exposição “Muro da Esperança, uma flor para o futuro”, nos Jardins do Universo de Memórias. Das 14 às 19 horas, e de 30 em 30 minutos, haverá visitas comentadas ao espaço. Pelas 16 horas realiza-se a cerimónia oficial de doação oficial do retrato em carvão do primeiro proprietário do edifício onde está, desde 2003, instalado o Universo de Memórias João Carlos Abreu – Simão Francisco. A cerimónia contará com a presença de familiares de Simão Francisco. Após o ato de doação haverá uma visita encenada para os familiares e entidades oficiais.

Já entre as 19h30 e as 23 horas, também de 30 em 30 minutos, realizam-se visitas encenadas ao local.

Museu Etnográfico da Madeira

Para comemorar o Dia Internacional dos Museus, o Museu Etnográfico da Madeira, sedeado na Ribeira Brava, centrou-se num dos objetivos, de Desenvolvimento Sustentável, das Nações Unidas, a “Educação de Qualidade”, o qual pretende reforçar a importância de assegurar uma educação de qualidade inclusiva e equitativa e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida.

Deste modo, o museu decidiu juntar-se à Associação de Doenças Neuro-músculo-esqueléticas, e promover uma palestra sobre o tema “Reconhecer e Integrar – Saúde, Inclusão, Cultura”. A iniciativa acontece hoje, pelas 10 horas convidando o público em geral, a repensar a educação, imaginando um futuro, em que a partilha de conhecimentos transcenda barreiras, trabalhando, em conjunto, na construção de um mundo mais informado e inclusivo. Serão palestrantes Sara Freitas, Presidente da Associação (que apresentará a associação e este tipo de doenças), Sandra Gomes Luís, Vice-Presidente da mesma Associação (que abordará a importância do trabalho em sinergias para a inclusão) e Orlando Freitas, utente da Associação, que irá dar o seu testemunho de resiliência.

Já amanhã, as entradas no museu, serão gratuitas, estando o museu aberto a todo o público, para visitas de exploração. Aos mais novos, será entregue o “Jogo do Sardas”, o qual os guiará, de forma lúdica, pelas exposições permanentes do museu.

MUDAS.Museu de Arte Contemporânea da Madeira

O MUDAS.Museu celebra o Dia Internacional dos Museus com atividades diversas e gratuitas que começaram a 16 de maio. Para amanhã estão previstas quatro visitas orientadas e uma oficina criativa de cerâmica. As inscrições devem ser feitas através do telefone: 291820900 ou email: [email protected]

10h - Visita orientada “Sincronicidade” de Cristina Perneta - Galeria Casa das Mudas

​​“Ao pintar com terra, sinto maior sintonia e ligação à natureza, aos seus ritmos”, estas palavras de Cristina Perneta resumem a sua ligação à terra, a sua proximidade com a simplicidade e com a natureza.

10h30 - Oficina criativa de cerâmica “camadas e substratos”.

Nesta oficina os participantes terão a oportunidade de explorar técnicas de cerâmica, nomeadamente a técnica do rolinho e da lastra para, entre camadas e substratos, criar os seus volumes em barro.

11h30 e 15 horas - Visita orientada "Entre Coleções: Maria Eugénia e Francisco Garcia e Museu de Arte Contemporânea da Madeira"

Nesta visita, levamos os participantes, por um lado a descobrir a coleção privada de Maria Eugénia e Francisco Garcia, e por outro a (re)visitar as obras pertencentes ao Mudas.Museu. Propomos um diálogo entre as duas coleções.

14h - Visita orientada “Räume” de Débora Rodrigues - Galeria.Dois

Nesta visita os participantes são convidados a explorarem os espaços (Räume) de Débora Rodrigues, que no seu procedimento experimentalista, “de esculpir com a luz” deambula entre duas dimensões fazendo confluir a tridimensionalidade de modelos, em cartolina, para a fotografia, bidimensional.

Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s

O Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s terá, amanhã entradas gratuitas, entre as 10 e as 22 horas. Serão promovidas várias atividades.

Visitas guiadas

Serão realizadas 6 visitas comentadas com um mínimo de 5 participantes e um máximo de 15.

As 6 visitas serão repartidas nos seguintes horários:

10h00 | 12h00 | 14h00 | 16h00 | 18h00 | 20h00

É necessário efetuar inscrição prévia através do telefone 291 145 325

Desafios redes sociais

No decorrer da semana anterior será publicado um desafio diário nas redes sociais do museu e, o primeiro a acertar, é premiado com uma visita à torre do museu acompanhado por um dos nossos técnicos.

As visitas serão realizadas pela Paula Jardim nos seguintes horários:

11h00 | 12h00 | 15h00 | 17h00

Demonstrações de técnicas históricas de revelação de fotografia

Sessões de revelação de fotografia segundo a técnica de gelatina e sais de prata nos seguintes horários:

11h15 | 14h00 | 17h30

Limitado a um máximo de 5 pessoas por sessão.

É necessário efetuar inscrição prévia através do telefone 291 145 325

Demonstrações de Cianotipia - processo de impressão fotográfica em tons azuis nos seguintes horários:

11h00 | 15h00

Fotografias de estúdio

10h00 às 11h00 | 15h00 às 16h30

Limitado a 4 pessoas por sessão

Os interessados terão de se inscrever na loja do museu no próprio dia ou através do contacto telefónico 291 145 325

Cinema

Neste dia disponibilizaremos uma novidade na Sala Multimédia.

O MFM-AV irá editar o filme: 1º Cortejo de Oferendas a Benefício da Santa Casa da Misericórdia da Calheta de forma a ficar com cerca de 10-12 minutos.

Trata-se de um filme amador, produzido e realizado pelo então Presidente da Delegação de Turismo da Madeira, Prof. José Rafael Basto Machado.

Cafetaria

O Grupo musical Melro Preto estará a atuar a partir das 20h30 na cafetaria do museu

Torre do Capitão - Núcleo Histórico de Santo Amaro

No Dia Internacional dos Museus e a Noite Europeia dos Museus, a Torre do Capitão - Núcleo Histórico de Santo Amaro recebe, às 19 horas, a peça "TRÍVIA - Rumores e (des)Amores de uma commedia dell'arte", de Teatro Experimental da Casa do Povo da Camacha, com encenação de Miguel Vieira.

"Trívia" é uma cativante comédia itinerante que nos transporta para o vibrante mundo da commedia dell'arte. Num cenário de rua, seguimos as aventuras e desventuras das personagens enquanto desafiam convenções sociais e desvendam os segredos do coração.

No enredo, o astuto Capitano convence o ardiloso Doutore a interceder por ele junto a Pantalone para conseguir a mão de Isabella, filha deste último. Enquanto isso, Columbina e Arlequino, criados espertos, conspiram para desmascarar o Capitano e garantir o triunfo do amor verdadeiro entre Isabella e o enamorato Flávio.

Ficha Artística:

Encenação - Miguel Vieira

Figurinos - Fábio Sousa

Adereços e Máscaras - Miguel Vieira

Elenco - Carina Teixeira, Érica Goncalves, José Nóbrega, Liliana Ferreira, Natércia Teixeira e Paulo Renato

Duração: 45 minutos

Tipologia: Espetáculo de rua

Fortaleza de São João Baptista do Pico

Estará aberta ao público das 10 às 12h30 e das 14 às 17 horas.

Serão feitos acolhimento e orientação das visitas (em inglês e português) às exposições atualmente presentes na Fortaleza.

Solar de São Cristóvão

A 18 de maio, o Solar de São Cristóvão, em Machico, estará aberto com em horário alargado, no turno da tarde (das 19 às 22 horas) com a realização de visitas acompanhadas às coleções, permanente e temporária, no edifício e jardins, que integram este espaço museológico.

Solar do Aposento

De forma a assinalar o Dia Internacional dos Museus e a Noite Europeia dos Museus, a 18 de maio, o Solar do Aposento, em Ponta Delgada (São Vicente) estará aberto das 10 às 17h30, em horário prolongado, com visitas guiadas e orientadas ao espaço e às coleções expostas no local.

O Solar reabre das 19 às 22 horas, com visitas guiadas e orientadas, proporcionando ao visitante uma visita única e excecional a este espaço, em período noturno.

A entrada é gratuita e as visitas são destinadas a todos os públicos.

Casa Colombo – Museu do Porto Santo e dos Descobrimentos Portugueses

Aberto ao público no horário habitual (10 às 13 horas) com entradas gratuitas.