Criada Associação Jovem do Porto Santo

Pela mão da organização não governamental AIDGLOBAL foi criada, nesta tarde de domingo, a Associação Jovem do Porto Santo.

Ana Carolina Dias, presidente desta nova colectividade, disse ao DIÁRIO que o objectivo da associação "é criar mais actividades no Porto Santo, mais focados nos jovens”.

Este tipo de associação, “faz falta na ilha e vai ser uma maneira atrair mais jovens. Muitos dos nossos jovens para vão para fora da ilha, mas alguns ficam e para esses há que e terem algo para fazer”, insistiu.

Quanto às áreas de actuação apontou, entre outras: actividades culturais; desportivas, "mais viradas para o sector feminino" e ainda "outras coisas que tirem a juventude em caminhos 'escuros' para a sua vida”.

A apresentação desta iniciativa teve lugar na tarde deste domingo, numa das salas dos Paços do Concelho do Porto Santo, e contou com a presença do presidente e vereadores da câmara municipal da 'ilha dourada'.

“Fico muito feliz que estes jovens dêem hoje este sinal, pois é ainda preciso fazer muita coisa pelo associativismo local”, realçou Nuno Batista.

Este associativismo local é, no entender do autarca porto-santense, “o garante da nossa cultura, a transmissão das nossas tradições" e serve "para alertar igualmente para aquilo que está menos bem”.

“No âmbito dos projectos de educação para o desenvolvimento e para cidadania global, temos vindo a promover várias iniciativas com os jovens da ilha, mas igualmente no continente e esta associação é mais uma que ajudamos a criar”, explicou ao DIÁRIO, por seu turno, Susana Damasceno, presidente da AIDGLOBAL a nível nacional.

“A nossa organização não governamental tem como missão, promover cidadania global e nada melhor do que ter estes jovens a promovê-la também”, acrescentou.