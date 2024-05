Semana do Advogado decorre até 17 de Maio com várias iniciativas

O Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados, organiza entre os dias 10 a 17 de Maio, a Semana do Advogado, com um vasto programa de actividades.

A programa desta iniciativa envolve uma forte componente social, "pela preocupação do Conselho Regional chegar aos colegas dos diferentes concelhos, procurando criar uma Ordem cada vez mais envolvente e de maior proximidade a todos".

O Presidente do Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados, Artur Jorge Baptista, congratulou-se pelo facto da sua equipa, ter conseguido montar um programa que inclui um conjunto de actividades "que permitem congregar as diferentes sensibilidades e gostos dos advogados madeirenses, quer numa vertente mais jurídica, quer lúdica, cultural ou desportiva".

À semelhança do que foi realizado no ano transacto e no seguimento do compromisso assumido com os colegas, O Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados procurou estar junto dos colegas de todo o arquipélago da Madeira, levando um conjunto de actividades aos diferentes concelhos e bem assim criando actividades que envolvem um grande número de advogados. Artur Jorge Baptista, presidente da Ordem dos Advogados da Madeira

Acrescentou ainda que, algumas dessas actividades foram abertas às famílias, "que são tantas vezes prejudicadas ao longo do ano, por força das enormes exigências da profissão e dos prazos que ocupam e retêm os advogados nos seus escritórios ao longo de muitas horas, ao longo de muitos dias do ano".

Artur Baptista referiu ainda que a Semana do Advogado termina no dia 17, dia de São Ivo (patrono dos advogados), com a realização duma simulação de um julgamento, com alunos da Escola Francisco Franco, seguida da celebração da Eucaristia, na Sé Catedral do Funchal, de sufrágio em memória dos advogados falecidos e acção de graças pelos Advogados no activo, finalizando com um jantar comemorativo.

Confira o programa da Semana do Advogado:

Nesta sexta-feira, haverá o hastear da bandeira da Ordem e a tomada de pose da Comissão Jovem, seguida de um sunset.

No sábado será dedicado à parte desportiva, com um jogo de futebol no Estádio Municipal do Paul do Mar, entre a equipa dos advogados e a dos magistrados e funcionários judiciais. A partida será precedida duma caminhada pela Caminho Real.

No domingo está prevista uma prova de Paintball.

No arranque da próxima semana, na segunda-feira, o Conselho Regional estará com os advogados dos Concelhos de Santana, Machico e Santa Cruz, num conjunto de actividades.

Já na terça-feira, os membros do Conselho Regional, estarão com os advogados do concelho do Porto Santo, onde será realizada no auditório da Câmara Municipal, uma conferência sobre o tema do novo procedimento cadastral, contando com a presença do director regional do Ordenamento e Território, Ilídio, Sousa, seguida de visita ao Tribunal e a alguns serviços da Justiça.

Na quarta-feira, o Conselho Regional estará com os advogados dos concelhos de São Vicente, Calheta, Ponta do Sol e Ribeira Brava, num conjunto de actividades que, inclui, entre outras, visita ao tribunal da Ponta do Sol e a alguns serviços da Justiça.

Por fim, na quinta-feira, haverá uma conferência sobre o tema da 'Inteligência Artificial', na sede da Ordem, seguido de um momento musical a cargo de alguns advogados.