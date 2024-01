20 agricultores do Porto Santo demonstraram interesse na produção de pitaia em modo biológico

O Centro de Experimentação do Farrobo, no Porto Santo, acolheu um workshop desenvolvido pelo Governo Regional, através da Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, destinado à produção e comercialização de Pitaia em Modo de Produção Biológico. 20 agricultores mostraram interesse nesta cultura emergente.

Os técnicos presentes referiram que o Porto Santo "reúne condições ímpares para a produção de Pitaia e que a implementação desta cultura ajudaria a diversificar a oferta de produtos regionais, especialmente nas ocasiões em que a ilha recebe mais visitantes, o que consequentemente permitiria aos agricultores a obtenção de maiores rendimentos em virtude das elevadas produtividades".

No decurso deste workshop, que contou com a presença do Diretor de Serviços de Desenvolvimento Agronómico, Rui Nunes, foram ainda abordados vários aspetos técnicos relacionados com esta cultura como a sua origem, condições do meio ambiente e a propagação deste fruto.