Realizou-se, esta manhã, o Encontro Regional de Jovens Embaixadores do Parlamento Europeu, uma iniciativa do Europe Direct Madeira que vai já na sua 3ª edição, juntando os jovens embaixadores do Parlamento Europeu das Escolas Dr. Brazão de Castro, Conservatório - Escola Profissional das Artes, Francisco Franco, Cristóvão Colombo, APEL e B/S de Machico, que são acompanhados pelos respectivos docentes coordenadores do projecto.

A iniciativa, este ano, realizou-se no Convento de Santa Clara, um edifício classificado como Monumento Nacional, e teve como tema central as Eleições Europeias que terão lugar em Junho. Dessa forma, o encontro regional contou com a presença de Katalin Gonczy, do Parlamento Europeu em Portugal e de Filipa Santos Lopes coordenadora nacional da rede unidos.eu, uma plataforma colaborativa desenvolvida pelo Parlamento Europeu, destinada a levar o maior número possível de pessoas a participar na vida democrática da Europa.

Esta foi mais uma iniciativa bem sucedida que atingiu os objectivos delineados e que veio ao encontro daquilo que é a matriz do projecto Escola Embaixadora do Parlamento Europeu: a sensibilização dos alunos do ensino secundário para as questões europeias, a democracia parlamentar europeia, o papel do Parlamento Europeu, e a defesa dos valores europeus”. Marco Teles, coordenador do Europe Direct Madeira

A sessão de trabalhos teve uma componente prática sobre a importância do exercício do voto que foram apresentados e debatidos com a presidente do Conselho Diretivo do IDR, IP-RAM, Maria João Monte e o secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, a quem coube o encerramento deste Encontro Regional.