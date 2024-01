Lina Pereira eleita presidente do JPP

“A bússola do JPP é o serviço ao Povo”, foram as primeiras palavras na qualidade de presidente do Juntos Pelo Povo (JPP). Lina Pereira foi eleita por ampla maioria (mais de 96% dos votos) no congresso nacional do partido, que decorre em Santa Cruz, este fim-de-semana, informou este sábado o partido.

A nova presidente do JPP dirigiu palavras de incentivo e apelos à união de todos, num congresso que decorre hoje à porta fechada. No acto de tomada de posse, Lina Pereira agradeceu também a "confiança" e recordou "o contributo de todos, ao longo dos anos, para o crescimento e afirmação do JPP".

Na sua breve reflexão, destacou "o legado de Filipe Sousa" e manifestou o compromisso de "continuar a lutar pela conquista de novos, maiores e melhores objectivos ao serviço do Povo". "Ninguém caminha sozinho”, rematou, no final.

Eis o alinhamento de oradores no encerramento do Congresso Nacional do JPP, que acontece amanhã:

Andreia Gouveia

Carlos Silva

Élia Ascensão

11h30 às 12h30

Filipe Sousa

Mensagem vídeo Açores de Carlos Furtado

Jessica Teles - coordenadora Juventude JPP

Presidente eleito

Élvio Sousa - encerramento