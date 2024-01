JPP diz-se "ao lado das forças de segurança"

"É lamentável que, ano após ano, as nossas forças de segurança continuem sem ver assegurados os seus direitos, num claro prejuízo pessoal e profissional de milhares de homens e mulheres que abdicam do seu bem-estar para salvaguardar o de todos nós". As palavras são do líder parlamentar do JPP, Élvio Sousa, na sequência das vigílias, concentrações e manifestações que têm juntado em todo o País, incluindo na Madeira, centenas de elementos de várias forças segurança em luta por melhores condições de trabalho.

Centenas de elementos das forças de segurança em manifestação no Funchal Militares da Guarda Nacional Republicana (GNR), agentes da Polícia de Segurança Pública, elementos da Polícia Marítima e do corpo da Guarda Prisional juntaram-se esta noite, numa manifestação na Praça do Município, no Funchal, para pedir melhores salários e condições de trabalho, além da reivindicação de um suplemento de missão.

"A verdade é que o investimento na melhoria das condições de trabalho das nossas forças de segurança, o rejuvenescimento da classe profissional e a melhoria das condições salariais continuam a ser um conjunto de intenções que nem o PS, nem o PSD colocaram como prioridade na agenda governativa", alerta Élvio Sousa.

Já em 2019, o JPP ao reunir com alguns destes profissionais, destacava "a necessidade imperiosa de salvaguardar direitos aos profissionais da PSP e hoje, volta a reafirmar o seu compromisso inabalável com as justas reivindicações salariais e de condições de trabalho destes profissionais".

Reforçamos que as forças de segurança devem merecer o respeito e o apoio das instituições do Estado e não o esquecimento e o abandono a que têm sido sujeitos pelos sucessivos governos PS e PSD. Para além de assegurar salários dignos e adequados à importância e ao risco do seu trabalho, merecem ver asseguradas condições técnicas e materiais para o exercício das suas funções, a salvaguarda do subsistema de saúde e o acompanhamento e apoio psicológico, sempre que necessário. Élvio Sousa, JPP

Esta é uma luta justa à qual o JPP se associa com "seriedade e compromisso". "As próximas eleições legislativas nacionais tornam-se num momento fulcral para implementar reformas necessárias à concretização desta grande causa", conclui.