Roberto Almada afiança que há uma necessidade de mudança expressa pela população

O cabeça-de-lista do BE às eleições regionais confirma que as pessoas querem uma mudança na Madeira. Roberto Almada participou, esta manhã, numa acção de contacto com a população em Machico.

Na ocasião, o candidato diz que “todos os madeirenses estão muito envergonhados com o que aconteceu na Madeira”, referindo-se ao facto de Miguel Albuquerque e Pedro calado terem sido constituídos arguidos num processo relacionado com suspeitas de corrupção.

“Sempre denunciamos situações de falta de transparência na Região”, assegurou Roberto Almada, acrescentando que “parece que os madeirenses perceberam que algo não vai bem no ‘reino’ da Madeira”.

O candidato afiança que a alternativa para a Região passa pela esquerda e pelo reforço do Bloco de Esquerda, para que “essa alternativa que exista não seja uma mera alternância e as políticas não sejam iguais às que o PSD tem implementado”.

Questionado sobre uma possível “geringonça”, Roberto Almada assume que essa será uma decisão do povo. “Achamos que é possível que, à esquerda, se construa um programa alternativo, um programa de governação alternativa da Madeira, mas envolvendo todos os partidos de esquerda”, indica, acrescentando que “essas conversas têm de existir”.

Ainda confrontado pelos jornalistas com declarações de Miguel Albuquerque, que apontam para o risco dessas 'geringonças', o candidato do BE afiança que "não há riscos". "O risco é para ele, se o PSD deixar de ser governo na Região", assume.