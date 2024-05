Chega quer valorização dos bombeiros com soluções concretas

O Chega defendeu, hoje, a valorização dos bombeiros, assumindo que devem existir acções concretas nesse sentido. Miguel Castro, cabeça-de-lista às regionais, prestou declarações no final de uma reunião com uma representação do Sindicato dos Bombeiros Sapadores.

Segundo consta de nota à imprensa, nesse encontro os bombeiros chamaram a atenção dos candidatos para questões que consideram fundamentais, nomeadamente a revisão das tabelas salariais, a classificação da profissão como profissão de risco e desgaste rápido, a criação de um regulamento de insígnias e uniformes, a definição de efectivos mínimos segundo com critérios claros e a definição de um horário de trabalho devidamente legislado.

“As reivindicações que nos foram trazidas pelos bombeiros são apenas justas e é o nosso entendimento que temos de ir mais além e pender também nos voluntários, pois enfrentam problemas igualmente graves, assim como discrepâncias salariais que não fazem sentido", refere o candidato.

O partido considera que todos os bombeiros, sejam sapadores ou voluntários, devem ser valorizados e merecem carreiras dignas. “Estamos a falar de homens e mulheres que são a nossa principal linha defesa face a inúmeros perigos e que desempenham uma missão fundamental de protecção e salvamento em vários contextos. Por isso, é com atenção, prazer e sentido de ajuda que ouvimos estes profissionais e que procuraremos dar seguimento aos seus pedidos, quer na Madeira, quer através do nosso grupo parlamentar na República”, observou Miguel Castro.

Aliás, o também presidente do Chega-Madeira 'aponta o dedo' a PSD e PS que, afirma, demonstram falta de vontade em dar resposta aos problemas dos bombeiros. “A postura que PS e PSD têm tido quanto aos bombeiros é vergonhosa e limita-se a declarações de boas intenções. Os bombeiros, quer voluntários, quer sapadores, estão fartos de elogios e procuram soluções concretas para os desafios que os condicionam há demasiado tempo. Efectivamente, PSD e PS não têm soluções para quem trabalha, nem para o cidadão comum", terminou.