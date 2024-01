SRS… tapar o Sol com a peneira!

Desde 2015, mas com agravamento nos últimos anos, o Governo Regional da Madeira tem por hábito fazer promessas que sabe que não vai cumprir, mas fá-lo de propósito para depois atribuir as culpas ao Governo da República, como por exemplo a vinda do ferry para a ligação entre a Madeira e o Continente.

Ultimamente a estratégia tem sido dizer mal do Serviço Nacional de Saúde para minimizar e fugir aos problemas que afetam o nosso Serviço Regional de Saúde. Vários são os momentos em que tal acontece, quer seja na Assembleia Legislativa Regional como no Governo Regional. Mas, vamos a factos reais:

No dia 3 de janeiro de 2024, quando o serviço de urgências estava sobrelotado e entupido, com 24 doentes à espera para internamento, macas com doentes nos corredores, doentes dentro das ambulâncias à espera!... Tudo isto no Centro Hospitalar do Funchal e não em nenhum outro hospital do Continente! Mas o Sr. Secretário Regional da Saúde, quanto questionado sobre esta situação diz que aqui na Madeira os doentes nunca esperaram mais do que o tempo máximo de 4 horas, correspondente à pulseira cor azul, doentes não urgentes e que grave são os doentes que no Continente esperam 3 e 4 vezes este tempo! Desvalorizando as 4 horas de espera minimiza a situação caótica vivida no hospital e ignora que, afinal, doentes sinalizados como urgentes (pulseira amarela) tinham esperado quase 4 horas! Mas isso não interessa ao Sr. Secretário dizer, porque importa é dizer mal do que se passa no Serviço Nacional de Saúde!

Uns dias depois, estavam a aguardar vaga para internamento 54 doentes nos corredores do Hospital do Funchal. E continuavam (e ainda continuam) 190 camas ocupadas com “altas problemáticas” porque apesar das promessas desde 2015, a Secretaria Regional da Saúde ainda não conseguiu resolver! E façamos um momento de reflexão sobre as condições que os profissionais de saúde trabalham numa urgência entupida de doentes, com 54 doentes nos corredores para prestar assistência mais os doentes que vão dando entrada para atendimento! 54 doentes é quase o equivalente ao número de doentes internados num andar do hospital!

Os problemas informáticos continuavam a existir e prejudicam a consulta dos processos por parte dos médicos. Em serviços de alguns Centros de Saúde faltam computadores e outros são obsoletos! Atente-se ao sistema informático onde estão armazenados os exames, cujos problemas (avarias) dificultam o trabalho dos médicos, pois não conseguem visualizar os exames já feitos nem os novos exames. Ou seja, vamos ser práticos perante uma realidade surreal, é feito uma TAC ou RX na urgência (quando as máquinas estão operacionais!), os médicos têm que ir para a sala dos técnicos ver os exames no momento ou então tirar fotos dos mesmos para fazerem os diagnósticos?! Sem comentários!...

Faltam médicos em algumas especialidades, tendo saído 4 psiquiatras de uma especialidade cujo rácio recomendável é de 10 médicos por cada 100 mil habitantes e na Madeira temos apenas 4.2 médicos!...

Muitos outros problemas existem no Serviço Regional de Saúde e não falei das listas de espera que continuam a ser um grave problema adiado sem resolução à vista.

Face a estes exemplos de situações que mostram como a Saúde na Madeira não é aquela que a tutela procura passar para a opinião pública, o Sr. Secretário da Saúde e toda a tutela, deveriam ter a hombridade de falar sobre a nossa realidade sem a comparar com a realidade nacional. Resolvam os problemas do Serviço Regional de Saúde, porque esses são da vossa competência e responsabilidade.