Marta Freitas eleita presidente da Comissão Política das Mulheres Socialistas da Madeira

Realizou-se hoje, na sede do PS-Madeira, a primeira Comissão Política das Mulheres Socialistas da Madeira (MSM), decorrente das últimas eleições internas da estrutura regional. Marta Freitas foi eleita presidente da Comissão Política das MSM e Luísa Paolinelli é a nova vice-presidente.

Já Cátia Vieira Pestana, a nova presidente eleita em Dezembro último, apresentou um secretariado composto por mulheres representantes de diversos concelhos.

Outra inovação trazida pela nova presidente das MSM é a eleição de quatro secretárias-adjuntas, responsáveis por quatro áreas de actuação: Assuntos Jurídicos e Parlamentares (Andreia Caetano), Juventude e Assuntos Climáticos (Ana Vale), Poder Local (Madalena Nunes) e Comunidades e Diáspora (Audília Sousa).

"Nos próximos dois anos questões como a juventude, as alterações climáticas, o poder local e as comunidades e diáspora estarão na lista de temáticas para as quais as Mulheres Socialistas pretendem acrescentar valor", explicou a presidente das MSM.

Nesta reunião foi também aprovado o novo regulamento que visa "uma simplificação de procedimentos e, principalmente, um aumento de oportunidades de participação de mulheres na estrutura regional, com um aumento de lugares na comissão política, bem como no secretariado, que passa de nove para 13 mulheres, com a eleição de secretárias adjuntas", salienta a estrutura em comunicado de imprensa.

Elisa Seixas apresentou um voto de congratulação pela indicação de Marta Freitas para secretária-geral do PS-Madeira, um feito inédito que "renova a confiança de que o Partido Socialista da Madeira mantém o propósito de materializar os princípios de igualdade que estão inscritos na sua génese".

Cátia Vieira Pestana destacou ainda "a presença e o desempenho das Mulheres Socialistas da Madeira no XXI Congresso Regional do PS-Madeira que decorreu no passado fim de semana". "Este congresso foi marcado pelas mulheres: quer pelas suas intervenções de grande pertinência, quer pela qualidade das moções que apresentaram e pela condução irrepreensível dos trabalhos feita por Luísa Paolinelli, a que se junta o brilhantismo da sua intervenção na Sessão de Abertura do Congresso", vincou.

A presidente das Mulheres Socialistas da Madeira destacou ainda "a importância do apoio e incentivo demonstrados pelo presidente do PS-Madeira, Paulo Cafôfo, e pelo secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, que colocaram na tónica dos seus discursos as questões da igualdade e o acréscimo visível de responsabilidades que a sociedade imputa às mulheres, sobretudo às trabalhadoras e cuidadoras, vítimas de grandes desigualdades sociais, sem esquecer as vítimas de violência doméstica".