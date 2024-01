Bruno Pereira continua invencível nos Emirados Árabes Unidos

O Al Urooba, que é orientado pelo madeirense Bruno Pereira, venceu, fora, o Al Hamriyah, por 2-1, em encontro relativo à 16.ª jornada da II Liga dos Emirados Árabes Unidos.

Marcou primeiro o Hamriyah por intermédio de El Jebli, aos 13 minutos. Aos 33 empatou o Urooba pelo brasileiro Symon Cabral. Na segunda parte, a equipa de Bruno Pereira chegou ao triunfo com um golo de maliano Alhassane Tamboura aos 63 minutos.

Com este triunfo, o Al Urooba mantém a liderança, isolada, do campeonato com 39 pontos. Al Hamriyah mantém o 13.º lugar com 15.