Lina Pereira apresenta caso de utente que ficou mais de uma década com problema de saúde por resolver

Manuel (nome fictício), com pouco mais de 50 anos, trabalhador da construção civil, começou a ter fortes dores num joelho, em 2006 e fez exames no SESARAM, mas só em 2011 foi sujeito a uma cirurgia para colocação de uma prótese. Este é o início de uma caso que Lina Pereira (JPP) apresentou, no debate sobre a proposta do BE para criação de um Provedor do Utente do Sistema de Saúde.

Mas os problemas de Manuel não terminaram em 2011, pelo contrário, a rejeição do material da prótese motivou dores insuportáveis que obrigaram a novas idas ao hospital. Cinco anos depois já conseguia andar e pediu uma pensão de invalidez. Entretanto, o seu problema não foi resolvido.

Só com o recurso ao Provedor de Justiça foi possível fazer valer a legislação sobre o tempo de espera garantido, mas isso, sublinha a deputada nunca vai devolver a qualidade de vida a quem espera há muito mais de uma década por uma resposta do SESARAM.

Este exemplo serviu para justificar a necessidade de haver uma entidade que defenda os utentes e faça valer os seus direitos.