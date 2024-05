Empresa de Eletricidade da Madeira recebe 43.200 contadores inteligentes

Está em andamento a grande empreitada para a colocação de contadores inteligentes por toda a Região. O Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, realizou hoje uma visita ao Armazém da Empresa de Eletricidade da Madeira (EEM), na Vitória, para assistir ao descarregamento de 43.200 unidades desse contadores. A Região ficará assim dotada desses equipamentos, tal como indica legislação nacional.

A instalação dos contadores foi adjudicada às empresas madeirenses Sicaprep Lda., Luzosfera Construções Lda. e LuxStar Lda., que irão proceder à montagem dos mesmos nas zonas Leste, Centro e Oeste da Madeira, iniciando, em simultâneo, a sua instalação em grande escala.

Neste momento, a EEM encontra-se em fase de recePção de 3 contentores de 40 pés, um "volume histórico e que demonstra a grandeza do projecto", sendo dois destes correspondentes a 43.200 contadores monofásicos (21.600 por contentor), disponíveis nos próximos dias, tendo já chegado à Região, e outro correspondente a 7.680 contadores trifásicos, em embarque no Porto de Lisboa, para recepção entre 20 e 24 Maio, equipamentos estes a distribuir pelos prestadores de serviço, sendo expectável a totalidade da sua instalação durante o corrente ano.

Os equipamentos que agora chegam à Região, em conjunto com os que foram já instalados na fase anterior, correspondem assim a mais de 40% do total.

Este é um projecto , financiado com verbas do PRR no valor de 12 milhões de euros, estará concluído até 31 de Dezembro de 2025, cumprindo assim com o prazo previsto para a sua execução.

"Durante todo este processo, a EEM tem, em conjunto com diversas entidades públicas, efetuado sessões de divulgação e sensibilização para o que representam estes equipamentos e os seus benefícios, por forma a manter toda a população informada e devidamente esclarecida", explica nota à imprensa.