Mau tempo provocou 17 ocorrências no concelho de Santa Cruz

Entre as 8 horas e a meia-noite deste sábado foram registadas 17 ocorrências no concelho de Santa Cruz devido ao mau tempo, informou a Câmara Municipal de Santa Cruz num comunicado emitido.

Segundo a mesma nota, o meu tempo provocou quadro ocorrências relacionadas com queda de blocos e movimentos de massas, houve nove saídas para limpeza de vias e sinalização e quatro inundações, sendo que uma família também teve de ser realojada devido a uma inundação.

“A Câmara Municipal de Santa Cruz apela à população que evite sair à rua excepto em situações de absoluta necessidade e aconselha a população a continuar a acompanhar as previsões emitidas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e a adoptar as respectivas medidas de autoprotecção. O Serviço Municipal de Proteção Civil e a Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, em articulação com a Proteção Civil Regional e outras entidades, continuará a emitir informações sempre que necessário. O Município de Santa Cruz continua a acompanhar a situação, emitindo novo comunicado caso se justifique, adianta.