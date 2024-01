Sinergias entre Governo, câmaras e juntas de freguesia são importantes porque “o dinheiro é escasso”

"A abertura que os membros do Governo têm para trabalhar mão a mão com os autarcas é muito grande", começou por manifestar a secretária regional de Agricultura e Ambiente, que participou esta tarde na na sessão solene da freguesia de Santa Cruz, em representação do presidente do Governo Regional.

Rafaela Fernandes, que disse ter participado antes numa reunião com o presidente da Câmara Municiapal de Machico, transmitiu também a Filipe Sousa "total disponibilidade" discutir assuntos da sua tutela que susceptíveis de ter "avanços" ou resultar em "compromissos" também em Santa Cruz.

"A freguesia de Santa Cruz é hoje a maior porta de entrada para a Ilha da Madeira de todos aqueles que nos visitam (...). Tal como foi até agora, serão vários os desafios que se colocam na governança pública dos destinos das populações, sendo sem dúvida as juntas de freguesia, as estruturas administrativas organizativas mais preparadas para responder aos anseios das populações, pela sua proximidade, mas sempre alicerçadas no bom relacionamento institucional, quer com as demais entidades locais – e devo referir a Caso do Povo, a Santa Casa da Misericórdia, as colectividades desportivas – quer com as entidades municipais e quer com o Governo Regional", insistiu a governante.

Nesta linha, enfatizou que estas sinergias entre o Governo, câmaras e juntas de freguesia são importantes, porque “o dinheiro é escasso”.

"Existem obras estruturantes do ponto de vista regional, que se não forem avocadas e se não forem realizadas por estruturas com sinergia no âmbito regional, com benefício para múltiplos conselhos, muito difícil será fazer com os envelopes financeiros que normalmente são transferidos ao abrigo da Lei das Autarquias Locais, quer para as câmaras, quer para as juntas de freguesia", sustentou e, como exemplo, deu apontou o reforço da a adução do Canal dos Tornos com a construção da Lagoa das Águas Mansas/Ribeiro Serrão.

Além de enumerar outros apoios consagrados pelo executivo, nomeadamente aos agricultores, adiantou ainda que "o Governo Regional prevê para o ano 2024 o acompanhamento e fiscalização da conservação e restauro do património integrado da Capela da Misericórdia de Santa Cruz, tal como o apoio técnico para o projecto para a cobertura do túmulo quinhentista de João de Freitas e de uma oficina flamenga que se encontra na Capela Amor da Igreja de Santa Cruz e para as pinturas exteriores da igreja".

No âmbito cultural, disse que "será dada ainda orientação científica ao processo de candidatura da Romagem de São Pedro da Lombada de Santa Cruz ao inventário nacional do Património Cultural e Imaterial".

"Independentemente de termos ideologias diferentes, aquilo que nos uniu ao desenvolvimento do progresso e ao bem-estar das populações", concluiu.