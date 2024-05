Presidente da Federação Internacional de Voleibol dá palestra na Madeira

A Associação de Voleibol da Madeira organiza amanhã uma palestra que terá como orador principal o Presidente da Federação Internacional de Voleibol (FIVB), Ary Graça, dirigente máximo mundial da modalidade.

Ary Graça é Presidente da FIVB desde 21 de setembro de 2012 e antes de assumir a Presidência, foi Vice-Presidente Executivo e membro de várias Comissões da FIVB. Foi jogador de voleibol, tendo representado a seleção brasileira e foi Presidente da Confederação Sul Americana de Voleibol e da Confederação Brasileira de Voleibol, sendo atualmente membro da Comissão Desporto para Todos do Comité Olímpico Internacional.

O evento contará também com a cerimónia de entrega dos títulos de Sócio de Mérito da Associação de Voleibol da Madeira a Fabiola Gomes, Fátima Vítor, Flávio Cruz e João Mateus. O Presidente da FIVB, Ary Graça, será distinguido como Sócio Honorário da instituição madeirense.

A palestra ocorrerá amanhã, dia 10 de Maio, às 18:30, na sala Renny Teixeira, no Hotel Barceló Funchal Oldtown, num evento destinado aos convidados da Associação de Voleibol da Madeira e seus Clubes Filiados.

O evento contará com as intervenções na sessão de abertura do Presidente da Associação de Voleibol da Madeira, Edgar Garrido, e do Diretor Regional de Desporto, David Gomes.