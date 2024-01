Lotação esgotada para o dérbi deste domingo

O estádio do Marítimo tem já a lotação esgotada para este domingo, para o embate com o Nacional, anunciou hoje o clube verde-rubro. Deste modo, o estádio do Marítimo vai registar a maior enchente da presente temporada, ultrapassando os 8.100 espectadores que estiveram no embate dos verde-rubros diante do Penafiel, na 15ª jornada da II Liga. Esperam-se, no domingo, mais de 10 mil espectadores.

De acordo com Tiago Vieira, director de Marketing, o Marítimo tem cerca de 5.000 sócios com lugar anual, o que ultrapassou a expectativa dos responsáveis verde-rubros após a queda na II Liga. Para além destes, os sócios verde-rubros sem lugar no estádio, tiveram acesso a bilhetes mais acessíveis e ainda com a particularidade, no caso deste jogo, de poderem adquirir mais dois bilhetes ao mesmo preço do que pagaram. À venda ficaram mais ou menos 4.000 bilhetes, que acabaram por ser todos vendidos até ao final do dia de hoje.

Igualmente o Nacional esgotou todos os bilhetes que recebeu para os seus adeptos, que vão ocupar a zona reservada aos adeptos das equipas adversárias, situada na bancada Topo Norte.

Refira-se que Marítimo e Nacional jogam domingo, pelas 18 horas, no estádio do Marítimo, reeditando, 38 anos depois, o dérbi na versão II Liga do futebol português.