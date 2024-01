'Liceu' assinala 'Dia da Escola'

A Escola Secundária Jaime Moniz assinala, hoje, o 'Dia da Escola'.

A sessão solene irá contar com a presença de diversas entidades, entre as quais o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Conheça a programação:

10h00 – Recepção a sua excelência, o senhor presidente do Governo Regional, e demais entidades oficiais e convidados.

10h05 – Hastear da bandeira verde da Europa (Título de Eco-Escola).

10h15 - Início da sessão solene:

- Hino da escola, cantado pelo Coro da Escola Secundária Jaime Moniz;

- Discurso da presidente do Conselho Executivo;

- Homenagem aos professores e trabalhadores não docentes aposentados no ano lectivo anterior;

- Discurso de sua excelência, o senhor presidente do Governo Regional;

- Entrega dos prémios do quadro de excelência aos melhores alunos dos 10º, 11º e 12º anos, do ano letivo de 2022/2023;

- Momento musical – 'Grupo AURA';

- Madeira de honra no átrio principal da Escola.

Actividades previstas:

14h30 - Jogo de futebol de 11 masculino; Liceu-Francisco Franco, no Campo de Futebol;

14h30 - Jogo de voleibol masculino: Liceu-Francisco Franco, no Pavilhão do Funchal;

14h30 - Jogo de voleibol feminino: Liceu -Francisco Franco, no Pavilhão do Funchal;

15h45 - Jogo de futebol de 7 feminino: Liceu- Francisco Franco, no Campo de Futebol

15h45 - Jogo de exibição de Basebol, no Campo de futebol do Liceu;

17h30 - Entrega de prémios no Campo de Futebol.

Saiba que outros assuntos marcam a agenda desta segunda-feira:

10h00: CDS-PP Madeira abordará assuntos de interesse para a população da Madeira e do Porto Santo, na sala de imprensa da Assembleia Legislativa da Madeira;

15h30: Inauguração da exposição itinerante 'A Madeira e os Ventos da Emigração', no Centro Cultural John dos Passos - Vila da Ponta do Sol;

17h00: Sessão Comemorativa do dia da Freguesia de Santa Cruz, na Praça Patrocínio Alves;

17h00: PCP realiza acção de contacto com a população para defender a mudança de política para garantir uma vida melhor, junto ao La Vie;

18h45: O Nacional defronta o Mafra em jogo a contar para a II Liga, no Estádio do Parque Desportivo Municipal de Mafra.

Principais acontecimentos registados no dia 15 de Janeiro, Dia Mundial do Compositor:

1432 - Nasce D. Afonso V.

1845 - O compositor e pianista húngaro Franz Liszt chega a Lisboa, onde permanecerá até 25 de fevereiro, para vários recitais.

1911 - Sai o primeiro número do jornal República, fundado por António José de Almeida.

1918 - Grande Guerra de 1914-1918. Desembarca em França o segundo contingente português, comandado pelo tenente-coronel Tristão da Câmara Pestana.

1919 - Rosa Luxemburgo e Karl Lisbknecht, fundadores do Partido Comunista Alemão, são executados.

1920 - I República Portuguesa. É reconduzido o Governo de Sá Cardoso, dominado pela ala radical do Partido Democrático.

1922 - A Irlanda constitui-se Estado Livre e independente, sob a direção de Michael Collins. Em 1937, através de plebiscito, toma o nome de Eire.

1929 - Os EUA ratificam o acordo de paz Kellog-Briand, que estabeleceu as fronteiras europeias, depois da Grande Guerra de 1914-1918.

- Nasce o norte-americano Michael King, Jr., Martin Luther King, Jr., defensor dos direitos cívicos, Prémio Nobel da Paz em 1964.

1943 - II Guerra Mundial. Vitória aliada em Guadalcanal.

1944 - É inaugurado o Mercado da Foz do Douro, conhecido como Mercado da Foz, no Porto.

1949 - O exército comunista da China toma a cidade de Tientsin.

1962 - Portugal abandona a Assembleia-Geral da ONU no debate sobre Angola que punha em causa a política do ditador Oliveira Salazar.

1973 - O Presidente dos EUA, Richard Nixon, põe fim à ofensiva norte-americana no Vietname. O acordo de cessar-fogo será assinado a 23 de janeiro.

- O Papa Paulo VI assegura à primeira-ministra israelita Golda Meir que o Vaticano é a favor da internacionalização da cidade de Jerusalém.

1974 - António de Spínola toma posse como vice-chefe do Estado-maior das Forças Armadas.

1975 - São assinados os Acordos de Alvor, no Algarve, entre o Estado português e os três movimentos de libertação de Angola: MPLA, FNLA e UNITA.

1984 - A África do Sul anuncia a retirada de Angola das tropas envolvidas no ataque a guerrilheiros da SWAPO.

1985 - No Brasil, o candidato da oposição, Tancredo Neves, é eleito primeiro Presidente civil do país, em 21 anos.

1986 - Morre o empresário e dramaturgo português César de Oliveira.

1987 - O líder comunista afegão Najibullah anuncia em Cabul que o governo e a URSS chegaram a acordo sobre a retirada das tropas soviéticas.

1988 - Portugal e a República Popular da China trocam os instrumentos de ratificação da declaração conjunta sobre a devolução de Macau.

- Fundação do Banif pela incorporação da histórica Caixa Económica do Funchal, sendo o principal rosto dos fundadores o empresário madeirense Horácio Roque.

1989 - O advogado Jorge Sampaio, 49 anos, é eleito secretário-geral do PS.

1990 - O Parlamento búlgaro decreta o fim do monopólio do poder pelo Partido Comunista.

1991 - Guerra do Golfo. Data-limite, estabelecida pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, para a retirada do Iraque do Kuwait.

1993 - Morre, aos 68 anos, o jornalista e escritor Carlos Pinhão, antigo diretor do jornal desportivo A Bola.

1994 - É inaugurado o Monumento aos Combatentes do Ultramar, em Lisboa.

1997 - As forças israelitas retiram-se de Hebron e os poderes são transferidos para as autoridades palestinianas.

2001 - A Portugal Telecom anuncia a assinatura de um contrato promessa de compra e venda de uma participação de controlo na brasileira Global Telecom.

- Lançamento da Wikipédia, enciclopédia online multilingue, pelos norte-americanos Jimmy Wales (empresário da Web) e Larry Sanger (filósofo).

2005 - Toma posse o novo Presidente palestiniano, Mahmoud Abbas, que apela ao "cessar-fogo" e ao regresso às negociações de paz com Israel.

2006 - Aterra no deserto do Utah, oeste dos Estados Unidos, a cápsula da sonda Stardust, da NASA, com poeiras de estrelas e cometas, essenciais para a análise do sistema solar.- Michelle Bachelet, socialista, é eleita Presidente do Chile.2007 - A primeira vacina contra o cancro do colo do útero é posta à venda em Portugal.

- A nova Lei das Finanças Locais é publicada em Diário da República.

- É criado o novo grupo de extrema-direita do Parlamento Europeu, denominado Identidade, Tradição, Soberania -- ITS, presidido pelo eurodeputado francês da Frente Nacional Bruno Gollnisch.

- Os antigos rebeldes maoístas do Nepal passam a deter 83 dos 330 lugares do novo parlamento interino, após dez anos de guerra civil.

- Morre, aos 898 anos, Bo Yibo, o último dos "Oito Imortais" do Partido Comunista da China.

- Morre, com 79 anos, Maria do Bom Sucesso Wallenstein, tradutora de autores teatrais, viúva do ator e encenador Carlos Wallenstein.

2008 - A Agência norte-americana de regulamentação dos produtos alimentares e do medicamento dá luz verde à comercialização de produtos provenientes de animais clonados apesar das fortes reticências dos consumidores, de algumas indústrias e do Congresso.

- A FIFA, a UEFA e alguns dos maiores clubes da Europa, incluindo o FC Porto, acordam na dissolução do G-14, grupo que se compromete retirar as várias ações que tem em tribunal contra estes organismos.

2011 - O Presidente tunisino, Zine El Abidine Ben Ali, é definitivamente afastado do poder por decisão do Conselho Constitucional. O chefe do Parlamento tunisino, Foued Mebazaa, é empossado como Presidente interino até haver eleições, exila-se depois do exército se recusar a reprimir uma revolução que a polícia não conseguira travar.

- Morre, aos 72 anos, a atriz britânica Susannah Yolande Fletcher, Susannah York, que se destacou nos anos 1970.

2012 - Morre, com 89 anos, Manuel Fraga Iribarne, fundador do Partido Popular espanhol e um dos pais da Constituição do país.

2013 - Morre, aos 80 anos, Nagisa Oshima, japonês que realizou o filme "O Império dos Sentidos" (1976).

2014 - No Egito, o "sim" garante 98,1% no referendo (realizado a dia 14 e a dia 15) sobre a nova Constituição. A taxa de participação dos eleitores situa-se nos 38,6%.

2015 - Os Estados Unidos decidem facilitar as viagens e o comércio com Cuba, dentro dos limites das competências do Presidente Barack Obama, de forma a mitigar os efeitos do embargo económico e financeiro norte-americano, em vigor desde 1962.

- O Conselho de Ministros aprova o regime de delegação de competências nos municípios e entidades intermunicipais, através de contratos interadministrativos nas áreas da educação, saúde, segurança social e cultura.

2016 - A Assembleia da República aprova, na generalidade, os projetos do PCP, "Os Verdes", Bloco de Esquerda e PS para a reposição aos trabalhadores em funções públicas do horário de trabalho de 35 horas semanais.

- Pelo menos 50 soldados quenianos são mortos num ataque lançado pelo grupo extremista "shebab" contra a base da União Africana na Somália.

2017 - A atleta Inês Henriques estabelece o recorde do mundo de 50 km marcha, ao cumprir a distância em 4:08.25 horas, em Porto de Mós, Leiria.

2018 -- Morre, aos 46 anos, Dolores O'Riordan, vocalista da banda irlandesa The Cranberries.

2019 - O parlamento britânico reprova de forma expressiva o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia negociado pelo Governo da primeira-ministra Theresa May com Bruxelas, com 432 votos contra e 202 a favor.

- O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, assina um decreto que flexibiliza as regras para a posse de armas de fogo no país.

- Os juízes do Tribunal Penal Internacional absolvem os antigos Presidente e ministro da Juventude da Costa do Marfim Laurent Gbagbo e Charles Ble Goude de crimes cometidos na sequência das eleições de 2010.

2020 -- O Japão anuncia o primeiro caso de uma pneumonia viral, causada por um novo tipo de coronavírus, com origem na cidade chinesa de Wuhan, onde matou uma passou e infetou 40.

- A Direção-Geral da Saúde garante que o surto de pneumonia viral na China já está contido, indicando que uma eventual propagação "não é uma hipótese neste momento a ser equacionada".

- O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, toma posse para um segundo mandato.

- O primeiro-ministro russo, Dmitri Medvedev, apresenta a sua demissão e da sua equipa ao Presidente Vladimir Putin, que aceita o pedido.

2021 - O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, confirma a sua demissão e a de todos os ministros do executivo, na sequência de um escândalo relacionado com má gestão de benefícios sociais para o pagamento de creches, com prejuízo para milhares de famílias.

- A Rússia anuncia a sua retirada do Tratado Céus Abertos da Organização de Segurança e Cooperação Europeia (OSCE), um pacto multilateral para a transparência e controlo de armas abandonado anteriormente pelos Estados Unidos.

- Morre, aos 85 anos, Vicente Cantatore, antigo treinador argentino de nacionalidade chilena, e que teve uma breve passagem pela equipa de futebol do Sporting.

2022 - Morre, aos 91 anos, o estilista italiano Nino Cerruti.

2023 - Morre, aos 87 anos, Shintaro Yokochi, empresário e treinador de natação japonês radicado em Portugal desde 1958. Formou, na seleção e nos clubes por onde passou, alguns dos melhores nadadores portugueses de sempre, como Alexandre Yokochi, filho, e Bessone Basto.

- Morre, com 78 anos, António Amorim, jornalista, antigo diretor de informação da agência Lusa, entre 1994 e 1996.

Este é o décimo quinto dia do ano. Faltam 351 dias para o termo de 2024.

Pensamento do dia: