Associação Sem Limites assinala 12 anos dedicados à defesa dos direitos das pessoas com deficiência

A APPNE - Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais – Associação Sem Limites, como IPSS (Instituição Particular de Solidariedade Social) completa amanhã, 13 de Janeiro, "12 anos de jornada dedicada maioritariamente à defesa dos direitos das pessoas com deficiência", lê-se numa nota de imprensa.

Assinado pelo seu presidente, Filipe Rebelo, conta que "desde o nosso início, temos sido impulsionados pela crença inabalável de que todos merecem oportunidades iguais, independentemente das barreiras que possam enfrentar. A cada dia, celebramos o poder da diversidade e da resiliência, construindo uma comunidade onde cada indivíduo é valorizado pelo que é e pelo que pode conquistar. É com imensa gratidão que olhamos para trás e reconhecemos o apoio inestimável dos nossos sócios, voluntários e de toda a comunidade que nos tem apoiado ao longo destes anos", reforça a convicção.

Assim, assegura, "a nossa missão continua! Continuaremos a trabalhar incansavelmente para quebrar estigmas, apoiar todas as pessoas com deficiência em diversas situações, tais como, defesa dos direitos, nomeadamente alertando para o IRS, PSI créditos bancários entre outros, promovendo também campanhas que tragam igualdade de oportunidades, nomeadamente a Campanha 'Dê uma Tampa à Indiferença', que aufere a compra de diversos materiais ortopédicos para quem mais precisa e a mais recente campanha, de consciencializar toda a comunidade para os estacionamentos abusivos nos lugares reservados a pessoas com deficiência, que centra-se em imagens/fotografias reais de incumprimento nos estacionamentos para deficientes, que servem como exemplos a não seguir. Juntos, somos capazes de construir um futuro mais justo".

E conclui, com agradecimentos: "Estamos profundamente gratos pela colaboração direta e indireta de toda a comunidade envolvente, que é de facto fundamental no alcance dos nossos principais objetivos."