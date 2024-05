Márcio Nóbrega acredita que sidra vai substituir Vinho Madeira como referência regional

O empresário Márcio Nóbrega, produtor de sidra na Quinta da Moscadinha (Camacha), acredita que aquela bebida pode vir a substituir o Vinho Madeira como bebida de referência regional, visto que os terrenos onde se localizam os pomares estão numa cota mais alta e não sofrem da pressão da procura imobiliária que ameaça as áreas de vinhas. Uma opinião partilhada com a plateia do Mesclarte-Cimeira Atlântica das Indústrias Criativas, que decorre esta tarde na Assembleia Legislativa da Madeira.

O empreendedor descreveu que quando comprou a quinta na Camacha percebeu que “tinha ali um diamante por lapiar”. A sidra era considerada o vinho dos pobres mas Márcio Nóbrega decidiu reinventar com novas técnicas e tecnologia. Em dois anos, as suas sidras passaram a ser reconhecidas a nível internacional, ganhando 7 medalhas no campeonato mundial e estando presente em vários restaurantes Michelin. E ainda ontem o empresário recebeu um contacto da Universidade de Rio Grande (Brasil) que está interessada no desenvolvimento de um projecto.

Em dois anos, a quinta da Camacha passou de uma produção de 2 mil garrafas para 35 mil garrafas. Os planos apontam agora para 150 mil garrafas. Não há produto para tanta procura, admitiu o empresário. Os produtores de maçãs também estão a ganhar com o sucesso do negócio. Se há dois anos recebiam 15 cêntimos por quilo de produto, agora recebem 75 cêntimos por quilo.