A formação do Madeira Andebol SAD já se encontra em Alicante, Espanha, onde amanhã pelas 18 horas, disputa frente ao BM Elche, a 2.° mão, dos oitavos de final, da EHF European CUP.

No Funchal, há oito dias, a vitória sorriu ao conjunto da Região por 27-26. Hoje ao final do dia, o conjunto liderado por António Florido realizou um último teste antes do jogo decisivo.