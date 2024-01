Derrocada levou ao encerramento temporário do percurso Pico do Areeiro – Pico Ruivo

O percurso pedestre do Pico do Areeiro, que faz a ligação entre o Areeiro e o Pico Ruivo, encontra-se temporariamente encerrado. De acordo com o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, este encerramento deveu-se à ocorrência de uma derrocada.

No local encontra-se informação sobre este encerramento. O não cumprimento da sinalética figura-se uma contra-ordenação, de acordo com o Decreto Legislativo Regional n.º 24/2022/M, de 19 de Dezembro, que aprova o Regime Jurídico dos Percursos Pedestres da Região Autónoma da Madeira. Esta infracção, de acordo com o mesmo diploma, é punível com coimas para pessoa singular entre os 250 e 2.500 euros. Já as empresas ou outras pessoas colectivas podem vir a arcar com uma coima de 500 a 10.000 euros.