Espectáculo 'Da Irene, com Amor!' integra alunos

Os grupos de teatro escolar da Escola Básica de Santo António e da Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia e as alunas de dança da Academia Artemotion participam no espectáculo 'Da Irene, com Amor!', que estará em exibição entre os dias 1 e 10 de Fevereiro no Teatro Baltazar Dias.

Trata-se de uma co-produção do Grupo Amigos do Teatro (GATO), o Teatro Baltazar Dias e a Câmara Municipal do Funchal, que contará com a actuação dos alunos para que percepcionem técnicas teatrais e adquiram competências ligadas ao teatro e à expressão dramática, explica a Escola Básica de Santo António.

"Estes jovens atores terão a experiência de pisar o palco de uma das mais belas de espetáculos do país, um teatro com uma programação rica e diversificada", destaca o grupo de teatro escolar em nota emitida, acrescentando que "o contacto entre os alunos e o elenco de actores da companhia tem sido benéfico e a integração decorreu muito bem".

O projecto parte da obra da escritora madeirense Irene Lucília e inclui, para além do espectáculo teatral, um evento formativo intitulado 'Literatura e Sociedade: a obra de Irene Lucília (o pé dentro d’água)', que decorrerá nos dias 9 e 10 de Fevereiro, na Quinta Magnólia – Centro Cultural.

Haverá sessões para público geral e para grupos escolares.