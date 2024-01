JPP emite voto de protesto contra a destruição da 'Quinta FAOJ'

O Juntos Pelo Povo deu entrada na Assembleia Legislativa da Madeira a um voto de protesto contra a destruição de um edifício localizado na Rua 31 de Janeiro, no Funchal, conhecido como a Quinta FAOJ. Em causa está o "aniquilar por completo a antiga Quinta FAOJ para dar lugar a um empreendimento de habitação".

O partido indica que esta é uma quinta histórica, que data do século XIX, sendo um dos poucos exemplares em bom estado na cidade do Funchal.

"Dá-se o estranho caso de a entidade pública que, gere e supostamente protege o património público, ser o «carrasco» encarregue da execução/demolição desta Quinta Madeirense tão acarinhada pelos funchalenses. Recorde-se a importância destas edificações tão singulares da nossa arquitetura regional, única segundo o Secretário Regional do Turismo e Cultura, encontra-se bem patente no PDM do Funchal, que enceta uma série de condicionantes tendentes à protecção e salvaguarda este tipo de Quintas Madeirenses", indica o voto de protesto.

Mais indica o voto assinado por Élvio Sousa que "é um dever de cidadania protestar contra este e todos os atentados de lesa património para que, em registo de memória futura, fique bem documentado quem são os autores morais e efetivos de destruição do nosso património arquitetónico. As futuras gerações conhecerão quem foram os responsáveis pela eliminação material do património construído da nossa cidade".