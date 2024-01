Grupo Coral do Arco Calheta comemora hoje 37 anos

O Grupo Coral do Arco da Calheta comemora hoje 37 anos. Para marcar esta dada festiva da instituição vão realizar um concerto na Igreja Paroquial da Atouguia, na Calheta pelas 18 horas e depois pelas 18h30 animam um missa de acção de graças.

O Grupo nasceu em Janeiro de 1987, fundado por Carlos Moniz, sob a direcção artística do tenor e maestro João Victor Costa, coadjuvado desde 1998 pela professora Maria dos Anjos.

Em 1987 promove uma iniciativa inédita na Região - I Encontro de Grupos Corais da Região Autónoma da Madeira.

Em 1988 é editado o seu primeiro de dois LP’s de 'Canções Tradicionais Madeirenses'. Desde 1990 participou anualmente nos Festivais de Coros da Madeira .

Em 1993 participou no XI Encontro de Grupos Corais de Portalegre, numa digressão que com concertos em Castelo de Vide e Lisboa.

Em 1995 editou o seu primeiro CD 'Cantares da minha Terra' e 'Ecos de um Natal Madeirense' (2000).

Em 1997 participa no programa televisivo da RTP Madeira 'Recados das Ilhas' e organiza pela primeira vez concertos de Natal em várias igrejas do concelho após as 'Missas do Parto'.

Em 1999 participou no CD Duplo 'Os Melhores Coros Amadores da Madeira'.

Fez várias digressões pela Alemanha, Venezuela, Açores e Portugal continental.

Inaugurou a sua nova sede no dia 12 de Outubro de 2018.

Organizou o I Festival de Grupos Corais da R.A.M. João Victor Costa, em 2019 com a participação de dez grupos Corais incluindo o Grupo Coral de Santa Joana de Aveiro.

No II Festival de Grupos Corais da R.A.M. João Victor Costa foram homenageados os Coralistas com mais de 25 anos de prática coral.

Participou em eventos organizados por outros Grupos: o Festival de Coros de Natal organizado pelo Orfeão Madeirense e Festivais organizados pelo Grupo Coral de São Roque do Faial.

Realizou um intercâmbio cultural com o Grupo Coral de Santa Joana de Aveiro em maio de 2023.

Teve como directores artísticos, João Apolinário e no período 2017 e 2018 o professor José Alberto Reis. Desde 2019, a direcção artística é da responsabilidade da maestrina Maria João Caires.

O Grupo Coral participa, anualmente, nos Festivais de Coros da Madeira, desde 1989, e o seu repertório foi selecionado para integrar o CD duplo 'Os melhores Coros Amadores da Região da Madeira'. Participou, ainda, na Festa das Nações, realizada, pela primeira vez, na Região Autónoma da Madeira, e nas comemorações dos 25 anos da Autonomia.