Condições atmosféricas condicionam aterragens no Aeroporto da Madeira

Está a ser uma manhã complicada para aterragens no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo. Vários aviões encontram-se 'às voltas' enquanto aguardam melhorias no estado do tempo para que possam aterrar.

O voo da TAP TP1685, proveniente de Lisboa, até já tentou aterrar, mas sem sucesso. Além deste, também o voo da Luxair vindo do Luxemburgo, um outro da Transavia proveniente de Nantes e um da Eurowings vindo de Dusseldorf, estão à espera de uma oportunidade para tentar a aproximação à pista. Também o avião cargueiro, da Swiftair, está com dificuldades em aterrar e aguarda ao largo do Porto Santo.

Em breve está também prevista a chegada de um outro voo da companhia aérea nacional vindo da capital portuguesa.

Nas últimas horas registou-se uma rajada de 59 km/h, às 9h30, na zona do Aeroporto, e desde as 00 horas há indicação de que o vento atingiu os 63 km/h às 3h50.