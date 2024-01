JPP lamenta 'chumbo' de proposta para reforçar apoio aos idosos

"O crescimento do custo de vida que se vive na Região, a manutenção dos impostos mais elevados das regiões insulares, os baixos rendimentos e as dificuldades naturais em viver numa região ultraperiférica tornam o reforço financeiro do Complemento Regional para Idosos (CRI) uma prioridade", sublinha Lina Pereira em comunicado de imprensa.

A deputada do Juntos Pelo Povo (JPP) lamenta, por isso, que a proposta do seu partido, apresentada e discutida na Assembleia Legislativa da Madeira, para que o CRI fosse actualizado para o valor mínimo de 100 euros por mês, tivesse sido "chumbada pelo PSD/CDS com a ajuda do PAN cuja prioridade deixou de ser o apoio aos idosos passando a ser uma questão de paternidade da proposta".

"A maior pluralidade parlamentar que se assiste nesta legislatura, com o PAN a ter um papel determinante, infelizmente, não serviu os verdadeiros interesses da população, com prejuízo para os nossos idosos onde 24,5% vivem em risco de pobreza e de exclusão social", acrescentou a parlamentar em jeito de 'alfinetada' ao partido ambientalista.

O JPP recorda que "São mais de 17 mil idosos em risco de pobreza na Região Autónoma da Madeira (RAM), com baixas reformas e pensões" e, simultaneamente, que o CRI "apenas chega a 2.400, ou seja, 14% dos nossos idosos."

"Esta situação demonstra a falta de capacidade e eficiência do Governo Regional em responder às necessidades dos nossos idosos, ao contrário do que tem sido apregoado pelo PSD/CDS. Inclusive, todo o processo de candidatura é extremamente burocrático e centralizado o que, para o JPP, torna-se num bloqueio aos direitos destes cidadãos que na sua idade ativa foram o verdadeiro motor de desenvolvimento da Madeira e do Porto Santo", reforça Lina Pereira.

"Não podemos esquecer que muitos dos idosos da Região têm baixas habilitações e dificuldades em dominar as ferramentas informáticas, havendo mesmo um grande número que não tem computador ou internet em casa. Como quer o Governo de Miguel Albuquerque responder a todos os idosos que realmente precisam?", interroga a parlamentar.