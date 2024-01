Élvio Sousa "continua a proferir afirmações delirantes"

"O líder da JPP, na sua cruzada de fixação obstinada ao presidente da Câmara Municipal do Funchal, continua a proferir afirmações delirantes", começa por dizer a autarquia funchalense em comunicado, respondendo às declarações de Élvio Sousa.

Élvio Sousa questiona se Pedro Calado vai aumentar o preço da água e resíduos em Março O JPP questionou, hoje, se o presidente da Câmara Municipal do Funchal pretende, efectivamente, aumentar o preço da água e dos resíduos no município em Março, mês em que se realizam eleições legislativas. Élvio Sousa indica parecer que Pedro Calado pretende adiar essa decisão política para depois do acto eleitoral.

"Acusar Pedro Calado de mentir sobre as promessas de baixa fiscalidade no Funchal, só pode ser um exercício de muito mau gosto, fraca memória ou pura ignorância", refere.

E acrescenta: "Só para reavivar a memória do líder da JPP, este executivo antecipou, já para este ano, a devolução integral dos 5% do IRS a que o município tem direito. São 7,7 milhões de euros que entram diretamente no orçamento das famílias do Funchal, o que representará 23,5 milhões no final do mandato".

Como se comprova, o Funchal tem a mais baixa política fiscal de sempre. É que além desta importante medida, com efeitos sociais relevantes, este executivo municipal tem prescindido das verbas da derrama, permitindo que o tecido empresarial do Funchal possa aplicar cerca de 6M€/ano em novos investimentos e na manutenção/criação de postos de trabalho. Aliás, conforme compromisso assumido, o Funchal tem a taxa de IMI no mínimo legal exigível, atribuímos a isenção de IMI e IMT para os jovens que queiram adquirir a sua habitação e fixar residência no município, assim como devolvemos o IMI Familiar, aproveitando o maior benefício fiscal que a lei permite". Câmara Municipal do Funchal

Por fim, aconselha "o líder da JPP a fazer o mesmo em Santa Cruz, em vez de andar a perder tempo a atirar pedras para os telhados dos concelhos vizinhos".