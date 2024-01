Assaltante mascarado terá roubado mais de 240 mil euros de banco em Câmara de Lobos

A Polícia está a investigar um roubo sob ameaça de arma de fogo cometido por um indivíduo mascarado numa agência bancária na cidade de Câmara de Lobos, na manhã desta sexta-feira, da qual foi subtraída uma fortuna em dinheiro.

Segundo apurou o DIÁRIO, o homem, com o rosto coberto por uma máscara, irrompeu pela sucursal da Caixa Geral de Depósitos, na Rua Padre Eduardo Clemente Nunes Pereira, empunhando uma arma de fogo com a qual ameaçou os funcionários, obrigando-os a entregar uma avultada quantidade em notas do Banco Central Europeu.

Pelo que apurou o DIÁRIO, o assaltante amarrou os funcionários e os clientes que naquele momento se encontravam na agência bancária e terá roubado qualquer coisa como 240 mil euros em dinheiro, colocando-se em fuga para local incerto.

Neste momento decorrem buscas no sentido de localizar o suspeito que está a ser identificado pela Polícia com base nas imagens do circuito interno de videoviligância.