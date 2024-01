JPP denuncia baixos rendimentos das famílias

Paulo Alves, do JPP, considerou que o contexto financeiro e social da Região deve-se às políticas de quem governou nestes últimos anos. "Um em cada quatro madeirenses está em situação de risco de pobreza", o que naturalmente criará problemas para o arrendamento ou para a aquisição de habitação.

Para o parlamentar, mais do que criticar o que acontece no território nacional, o Governo Regional deveria estar preocupado com os baixos rendimentos das famílias. Baixos rendimentos apontados aliás pela Secretaria para o reajustamento desta medida.