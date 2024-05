PS critica “marcha-atrás eleitoralista” do PSD em relação à valorização da carreira docente

O PS-Madeira reafirmou, hoje, o seu compromisso com a valorização da carreira docente, voltando a frisar que, caso seja governo, vai garantir a vinculação de todos os professores com três anos de serviço. Além disso, pretende eliminar as quotas para aceder aos 5.º e 7.º escalões, sendo que será encontrado um novo modelo de avaliação dos professores mais justo será reduzida a burocracia no trabalho docente.

Após reunião da candidatura do PS-M às eleições legislativas do próximo dia 26 com a direção da secção regional do Sindicato Independente de Professores e Educadores (SIPE), o candidato Rui Caetano denunciou a “hipocrisia” de Miguel Albuquerque, que prometeu iniciar no próximo ano a regularização das carreiras dos professores e proceder à extinção das quotas e à vinculação automática destes profissionais.

Ao longo dos últimos anos, o PS tem vindo a defender a vinculação dos docentes aos três anos de serviço e a eliminação das quotas para progressão na carreira, mas o PSD e os partidos seus aliados na Assembleia Legislativa sempre recusaram estas medidas que são da mais inteira justiça. Rui Caetano

O socialista considera que esta posição representa uma “marcha-atrás” com um intuito puramente eleitoralista. “Mais uma vez, na tentativa de se manter agarrado ao poder, vemos o PSD a fazer promessas em vésperas de eleições, as quais depois acaba por nunca cumprir”, disse o socialista, vincando que a vida destas pessoas, neste caso dos professores, “não pode estar à mercê de medidas extraordinárias apenas em ano de eleições, para, depois, voltar a cair no esquecimento”.

Nesta reunião foram ainda abordadas as questões da falta de professores "que já começa a ser sentida em várias disciplinas, consequência do desgaste e do envelhecimento da classe". Uma situação que, alertou, torna ainda mais necessária a valorização da carreira, para atrair novos profissionais, garantir a motivação dos docentes e as condições adequadas para uma Educação cada vez mais eficiente e com melhores resultados.