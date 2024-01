JPP satisfeito com compromisso do LIDL, mas insiste nas "decisões desfavoráveis" da CMF

O presidente da Câmara Municipal do Funchal assume que, hoje, ficou comprovado que a Câmara Municipal do Funchal tem prestado "todo o apoio necessário" para que a cadeia alemã LIDL implemente as suas lojas na Madeira. Numa reacção ao comunicado emitido pelo grupo alemão, Pedro Calado disse ao DIÁRIO que "esta autarquia estará, como sempre, de portas abertas a todo e qualquer investimento reprodutivo, de criação de riqueza, em benefício de todos os funchalenses".