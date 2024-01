Centenas de socialistas no Centro de Congressos da Madeira

Centenas de degelados, militantes e simpatizantes do Partido Socialista da Madeira chegam ao Centro de Congressos, localizado na cidade do Funchal, na manhã deste sábado, 13 de Janeiro, para aquele que será o XXI Congresso Regional da estrutura política.

Congresso Regional do PS sob o lema ‘Madeira, a Nossa Causa’ Ao longo do dia de hoje serão apresentadas e votadas 13 Moções Sectoriais a par da Moção de Estratégia Global do líder do partido intitulada ‘Pelas Pessoas, a Nossa Causa’

Na reunião magna que marca a consagração do novo líder do partido Paulo Cafôfo, que conquistou as eleições directas de 2 de Dezembro último com 1.450 (98,64%) dos votos enquanto candidato único, cerca de 320 delegados socialistas com direito a voto elegem os órgãos para a Comissão de Verificação de Poderes, Mesa do Congresso e Comissão de Honra. A votação decorre até às 10h30, 15 minutos antes do início agendado da sessão de abertura do encontro.