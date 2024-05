Casa de Saúde reclama aumento da diária/apoio (€52,18) para 68 euros

A um ano de completar um século de existência na Região (iniciou a actividade em 1925), a Casa de Saúde Câmara Pestana reclama aumento do apoio do Governo Regional, actualmente nos 52,18 euros a diária/utente, para 68 euros – valor praticado no continente - sob pena da sustentabilidade da instituição ficar ameaçada.

Dado revelado à margem da cerimónia do 99º aniversário da Casa de Saúde, pelo seu director, Ricardo Gomes.

Com as 376 camas de psiquiatria sempre ocupadas, os quase 20 mil euros/dia de apoio actual é manifestamente insuficiente para cobrir as crescentes despesas. Reclama aumento de cerca de 25% na comparticipação/diária (68 euros/utente, 25 mil euros/dia), valor que diz estar a ser praticado nas instituições similares em Portugal continental.

“Estamos sempre nos 100% de lotação”, ao ponto de quando ocorre saídas – curto internamento - a cama é imediatamente ocupada por novas entradas, ou seja, “estamos continuamente sempre no limite”.

O responsável faz notar “maior número de internamentos de mulheres com diagnósticos associados a consumos de substâncias [psicoactivas]. Ainda é um número residual, mas tem havia acréscimo de cerca de 2% por ano”.

Perante as necessidades e exigências “cada vez maiores”, dá conta que a instituição, com 304 funcionários, anseia pela actualização dos apoios financeiros do Governo. Faz notar que o apoio actual de 52,18 euros/diária “não é suficiente para as necessidades actuais e põe em causa a sustentabilidade, mas acreditamos que o Governo é sensível a isso”, manifestou.

Prontamente faz notar que no continente o apoio da diária é de 68 euros, para ressalvar que “a vida na Madeira não é mais barata que no continente” e também por isso, adverte que “a diária terá ser actualizada num curto espaço de tempo”.

A Casa de Saúde Câmara Pestana, unidade de saúde de referência na prestação de cuidados diferenciados e humanizados em saúde mental e psiquiatria, iniciou hoje as comemorações do centenário.

O exercício da caridade hospitaleira no serviço e cuidado às pessoas doentes é uma das missões das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus. Em Portugal a Congregação está presente desde 1894.