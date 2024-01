Insistência de avião da TAP para aterrar face à intempérie na Madeira causa estranheza

Num cenário de aviões 'às voltas', cancelados e divergidos no Aeroporto da Madeira, há uma situação que está a causar estranheza e que já está a suscitar comentários nas redes sociais. O facto de um avião da TAP ter estado horas no ar e tentado fazer várias aproximações à pista, até conseguir aterrar, e não regressar a Lisboa como alguns aviões costumam fazer quando o tempo está complicado na Madeira.

Algumas pessoas estão a associar esta insistência devido supostamente ao facto de no avião virem elementos que vêm participar no congresso socialista que está a decorrer no Centro de Congressos.

De qualquer forma, é normal os aviões tentarem aterrar quando as condições de vento assim o permitem.

Certo é que, neste momento, há longas filas e muita confusão no aeroporto. O dia vai continuar complicado no Aeroporto da Madeira.