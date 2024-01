Parte das receitas da taxa dos cruzeiros vai reverter para a APRAM

O Governo Regional vai firmar um protocolo com a Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira (AMRAM) para que parte da receita adquirida com a cobrança da taxa de cruzeiros reverta para a APRAM (Portos da Madeira). A indicação foi deixada por Miguel Albuquerque, esta manhã, à margem da visita ao espaço onde será instalado o novo Centro de Inovação e Competências Digitais, no Funchal.

O presidente do Governo Regional afirma que isso mesmo já foi combinado com o presidente da AMRAM, Pedro Calado. "Nós temos um conjunto de encargos na zona portuária, que têm de ser assegurados pela APRAM e, obviamente, tem de haver uma disponibilidade de parte dessas receitas serem afectas a esses encargos", disse Miguel Albuquerque, explicando que falamos de questões como limpeza e arranjo do Porto.