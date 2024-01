JPP critica aumento do preço da água no Funchal

O líder do JPP, Élvio Sousa, veio hoje a público critica o aumento do peço da água, anunciado, esta terça-feira, pelo executivo da Câmara Municipal do Funchal (CMF).

"O JPP tinha razão esta semana quando perguntou a Pedro Calado se iria aumentar o preço da água e dos resíduos aos funchalenses. A resposta veio ontem, e amaciada: a Câmara do Funchal prepara-se para aumentar em quase 6% a água e resíduos, fazendo um favor à 'engorda' da empresa governamental ARM-Águas e Resíduos Sólidos", manifestou o deputado do Juntos Pelo Povo em comunicado de imprensa, lembrando que em 2003, os cidadãos e empresários do Funchal suportaram "do seu bolso os aumentos das tarifas da ARM".

Para Élvio Sousa, a contração surge quando o executivo de Pedro Calado, "que se diz amigo dos empresários e do investimento", "anula uma pequena contribuição sobre os lucros das empresas que mais facturam (derrama municipal), mas, por outro lado, carrega sobre todos os contribuintes individuais e colectivos, servindo esse dinheiro para pagar as mordomias e nomeações PSD/CDS da empresa publica ARM".

Por oposição, o parlamentar aponta o exemplo da Câmara Municipal de Santa Cruz, liderada pelo JPP, que "tem suportado, desde 2014, os sucessivos aumentos da água por parte daquela empresa pública".

"Uma ajuda de mais de 1,5 milhões de euros de devolução às famílias e às empresas", sublinha Élvio Sousa, desafiando Pedro Calado a seguir o exemplo de Filipe Sousa e "não só assumir esses aumentos pelo orçamento municipal, bem como a implementar a taxa turística municipal".

"É uma vergonha continuar a castigar os funchalenses e por as famílias e as empresas a pagar os aumentos perpetuados pelo Governo e pelas suas empresas despesistas", rematou.