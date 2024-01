"O partido está muito mobilizado". A afirmação é do novo líder do PS-Madeira, Paulo Cafôfo, que à entrada no Congresso Regional destacou que "tempo não é de discordâncias, o tempo é de coesão e de mobilização" e atentou que "adversário não está dentro do Partido Socialista".

Ao microfone da TSF Madeira, que transmite uma emissão especial dedicada à reunião magna dos socialistas madeirenses, o líder do partido descreveu a estrutura política como "plural", afirmando que "todas as ideias são obviamente bem-vindas e aceitas".