Vitor Kley, D.A.M.A. e Ornatos Violeta no festival MEO Sons do Mar

Vitor Kley, D.A.M.A. e Ornatos Violeta. Está desvendado o cartaz do Festival MEO Sons do Mar, que regressa ao Parque de Santa Catarina nos dias 6 e 7 de Setembro.

O primeiro dia vai contar com o cantor brasileiro de 'O Sol', bem como com a banda portuguesa D.A.M.A., que interpreta canções como 'Não dá'. A 7 de Setembro sobem a palco os 'Ornatos Violeta' responsáveis por músicas como 'Ouvi Dizer' e 'Chaga'.

A apresentação deste festival decorreu, há pouco, na Câmara Municipal do Funchal.

A presidente da CMF salientou a importância do evento, agradecendo aos promotores - Altice - «a descentralização territorial» que efectuam, lembrando ainda o investimento e aposta que a CMF faz na cultura, tendo este ano, no orçamento municipal, seis milhões e meio de euros, o que é um recorde.

Cristina Pedra destacou o investimento que o município tem vindo a efectuar na cultura, lembrando que os eventos decorrem em vários palcos (Teatro Municipal Baltazar Dias, CCIF, Museus e outros) numa «oferta transversal e multicultural», como nunca o Funchal teve.

Sobre a parceria com o Meo Sons do Mar, que acontece no «espaço nobre que é o Parque de Santa Catarina», a autarca frisou que permite trazer «grandes nomes da música» ao Funchal, daí ser um «evento de interesse municipal».

«Nós queremos gerir a cidade com uma oferta social, fiscal, económica, (…) mas também cultural», já que «não é menos importante do que as outras valências», daí fazer parte da «estratégia» para o Funchal, concluiu.