Aviões 'às voltas', cancelados e divergidos no Aeroporto da Madeira

As condições atmosféricas estão a complicar as aterragens no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo. Até ao momento seis aviões já divergiram.

Segundo a informação do site 'Flightradar', cinco aeronaves divergiram, esta manhã, para o Porto Santo (Avião da TAP, proveniente de Lisboa; da Swiftwair, de Lisboa; da Transavia, que vinha de Nantes; Luxair, de Luxemburgo e Eurowings, que partiu de Dusseldorf) e uma que voltou ao aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa (TP1687).

Neste último caso, o avião da TAP, que deveria fazer o voo de regresso para Lisboa, às 11 horas, acabou por ser cancelado.

Neste momento estão três aviões a chegar à Madeira e aguardam por uma 'aberta' para conseguir aterrar.

Esta situação está a causar longas filas no aeroporto.