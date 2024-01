Homem alterado deita-se a meio da via rápida de madrugada

Um homem na casa dos 30 anos, que apresentava um comportamento bastante alterado, foi transportado para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça na madrugada da última segunda-feira.

Segundo o DIÁRIO apurou, o indivíduo seguia de carro na via rápida, na zona do Caniço, quando, por volta da meia-noite, saiu da viatura e deitou-se no chão a rebolar em plena via rápida.

A Polícia de Segurança Pública foi alertada para o sucedido e tomou conta da ocorrência.

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz asseguraram depois o transporte do homem para o hospital, onde foi observado no Serviço de Psiquiatria.