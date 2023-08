SESARAM recupera gradual e parcialmente o serviço informático

O Serviço Regional de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) garante que está a recuperar gradualmente o serviço informático após ter sido alvo de um ataque informático no último domingo.

Em nota emitida, a instituição pública aponta que "mantém o restabelecimento gradual, seguro e tecnicamente possível de serviços essenciais para o acesso ao sistema informático por parte dos profissionais de acordo com as instruções técnicas".

Depois de ontem ter sido retomado o acesso à agenda electrónica, este sábado, 12 de Agosto, foi conseguida a recuperação parcial de sistemas de Gestão de Recursos Humanos, Serviços Farmacêuticos e Aprovisionamento, pode ler-se no comunicado enviado à comunicação social.

O Conselho de Administração reuniu-se hoje com as direcções técnicas, encontro que mereceu a presença do secretário regional da Saúde e da Protecção Civil, Pedro Ramos.

Aos utentes, o SESARAM volta a solicitar que quando se desloquem a qualquer unidade pública de saúde, "se façam acompanhar de quaisquer documentos que tenham na sua posse, sejam relatórios de exames, análises clínicas, medicação ou notas de alta".

No caso do utente ser utilizador da aplicação móvel do Serviço Nacional de Saúde, é solicitada a disponibilização ao médico do registo móvel, "facilitando desta forma a prescrição habitual de medicação".

O Conselho de Administração reafirma o agradecimento a todos quantos neste momento estão cientes da necessidade de adaptação a esta situação de que o SESARAM foi vítima. SESARAM

A Polícia Judiciária e o Centro Nacional de Cibersegurança continuam a investigar o ataque informático ocorrido há cerca de uma semana, que tem condicionado fortemente o normal funcionamento do Serviço Regional de Saúde.