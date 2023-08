Sistema informático do Governo Regional será reforçado com 15 milhões de euros

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil quando confrontado, esta quarta-feira, com a dúvida se o Governo Regional teria feito os investimentos necessários para prevenir as suas estruturas de ataques informáticos como o que tem condicionado a operacionalidade do Serviço Regional de Saúde (SESARAM), desde o passado domingo, relembrou os 15 milhões de euros que estão destinados para esta área, com verbas provenientes do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Pedro Ramos esclareceu que essa verba se destina "à melhoria do sistema informático e da digitalização", mas aponta para as dificuldades em garantir uma segurança total, dando o exemplo de outras empresas e entidades, que mesmo investindo elevadas quantias na sua cibersegurança, não puderam evitar serem alvo dos ataques informáticos. "Não se compara com o sistema informático da Vodafone, que sofreu o mesmo tipo de ataque e não foi o dinheiro ou o investimento realizado que impediu que esse ataque não fosse realizado", argumentou o governante.