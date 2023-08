SESARAM recorre aos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde para resolver situação do ciberataque

O Serviço Regional do Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) emitiu, esta tarde, um comunicado a dar conta que o Conselho de Administração estabeleceu contacto com os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) tendo em vista a partilha de informação, a qual ocorrerá no dia de amanhã.

Além disso, o SESARAM informa que a vacinação até um ano de idade será retomada no dia de amanhã.

Não obstante, o Serviço Regional deixa o alerta e pede cautela aos utentes que possam ser contactados por números desconhecidos com perguntas sobre dados pessoais. "Pede-se a maior atenção já que o SESARAM não faz este tipo de questões telefonicamente. Solicitamos que em caso de dúvida, seja contactado o Centro de Saúde da área de residência", sublinha.

A investigação ao ataque de que o SESARAM foi vítima está a cargo das entidades competentes. Conselho de Administração do SESARAM

É reiterado ainda o apelo para que aos utentes que se desloquem às unidades de saúde, por diferentes motivos, se façam acompanhar de toda a informação clínica que disponham na sua posse, nomeadamente relatórios de exames, análises clínicas, medicação, notas de alta.

"Em caso de uso das aplicações móveis do SNS, solicita-se que seja disponibilizado ao médico o registo móvel, facilitando desta forma a prescrição de medicamentos habituais", pode ler-se no comunicado.