Marítimo vence Nacional por 2-1 no arranque da II Liga

Marítimo foi hoje ao Estádio da Madeira vencer o Nacional por 2-1, naquele que foi um dos jogos que marcou o arranque da Liga Sabseg (II Liga) 2023/2024.

Em mais um dérbi madeirense a equipa verde-rubra, recém-despromovido ao escalão secundário do futebol português, foi mais eficaz e consegui os primeiros três pontos do campeonato e depois de ter estado em desvantagem.

Numa partida onde se antevia ‘casa completamente cheia’, o muito calor que se fez sentir na Madeira, nomeadamente nas zonas altas do Funchal, acabou por deixar alguns adeptos em casa, apesar da bonita moldura humana que se viveu nas bancadas.

Os alvinegros foram os primeiros a festejar, logo aos três minutos com um bonito golo do madeirense Jota, à entrada da área dos maritimistas. A vencer por 1-0 a equipa orientada por Tiago Margarido era a mais esclarecida dentro das quatro linhas e tinha algum domínio na partida. Contudo e com o passar do tempo os ‘leões’ do Almirante Reis equilibraram e viriam mesmo a empatar à passagem do minuto 26 por intermédio de Lucas Rodrigues, resultado que se verificou até ao intervalo.

No reatamento e logo ao minuto 47 o Marítimo passou para a frente do marcador com Matheus Costa a ser o autor do golo verde-rubro.

Os da casa tentaram reagir, mas viram André Martins Sousa a ser admoestado com o segundo cartão amarelo e consequente vermelho, o que veio a prejudicar ainda mais as ‘contas’ alvinegras.

Já na recta final os alvinegros viriam ficar reduzidos a 9 jogadores por expulsão directa do defesa João Aurélio.

Apesar da ‘mexida’ por parte do treinador nacionalista, na segunda parte, o Marítimo soube gerir até final a vantagem que tinha acabando assim por vencer por 2-1.