O Marítimo ainda pode subir directamente à I Liga?

Está ao rubro a luta pela subida à I Liga, directa ou através do play-off de subida, quando faltam apenas duas jornadas para ao término do campeonato da II Liga. Das 18 equipas que iniciaram a competição, apenas quatro têm possibilidades de ascenderem ao escalão principal do futebol português: Santa Clara, Nacional, AVS e Marítimo

Se Santa Clara e Nacional são os únicos dependem apenas de si para subirem directamente, o mesmo não se aplica ao AVS e muito menos ao Marítimo, equipa verde-rubra que é, dos quatro, aquela que tem a tarefa mais complicada para voltar à elite do futebol nacional no final do presente campeonato.

A duas jornadas do fim, o Marítimo, quarto classificado com 60 pontos, tem já a certeza de que nunca poderá chegar ao primeiro lugar que é ocupado pelo Santa Clara e que está à distância de sete pontos, quando estão apenas seis pontos em disputa.

Apesar do cenário não ser nada animador para o lado dos maritimistas, no que se refere à subida, a verdade é que existe ainda uma réstia de esperança, sendo que o caminho ‘menos difícil’, mas neste caso mais longo, para voltar à I Liga passa por alcançar o terceiro lugar – quem terminar nesta posição terá que disputar um play-off de subida com o 16.º classificado da I Liga, que presentemente pertence ao Portimonense- que é ocupado pelo AVS e que está a três pontos de distância.

Para terminar no terceiro lugar, o Marítimo tem que fazer mais quatro pontos que AVS- em igualdade pontual com o AVS o Marítimo está em desvantagem- nas derradeiras duas jornadas. Isto significa que a equipa da Vila das Aves- joga com o Leixões (fora) e Mafra (casa)- não pode vencer mais nenhum jogo e o Marítimo tem que ganhar os encontros que faltam, Oliveirense (casa) e Académico Viseu (fora). Outra possibilidade é o Marítimo vencer um jogo e empatar outro e o AVS perder nas duas jornadas finais.

Contudo, não só através do play-off o Marítimo pode chegar à I Liga. A subida directa pode acontecer com o segundo lugar, posição que ainda está ao alcance dos verde-rubros. No entanto, para que isso aconteça, AVS, Nacional e Marítimo têm que terminar empatados a 66 pontos. Caso isso aconteça, ‘faz-se um campeonato’ entre as três equipas e, neste caso, o Marítimo, que vencia esse mini campeonato, garantia o segundo lugar, o AVS seria terceiro e o Nacional terminava em quarto lugar a edição de 2023/2024.

Para que este trio termine empatado a 66 pontos, o Marítimo tem obrigatoriamente que vencer os dois jogos, o Nacional só pode fazer ponto e o AVS tem que vencer um e perder outro.