SESARAM "está a funcionar" apesar de "alguns constrangimentos"

O Serviço Regional de Saúde emitiu esta terça-feira, 8 de Agosto, um comunicado em que assegura estar "a funcionar", apesar da existência de "alguns constrangimentos que naturalmente podem existir", na sequência do ataque informático de que foi alvo no último domingo.

"Mantêm-se limitações na realização de algumas consultas, na realização de exames e análises clínicas não urgentes", informa o SESARAM, apontando que "tudo está a ser feito para minimizar os constrangimentos".

Uma das medidas implementadas foi a criação de uma rede paralela para a recuperação do sistema interno do SESARAM. As equipas de informáticas mantêm-se activas e em vigilância.

Aos utentes que se desloquem às unidades de saúde, o SESARAM apela a que se façam acompanhar de toda a informação clínica que disponham na sua posse, nomeadamente "relatórios de exames, análises clinicas, medicação, notas de alta". Já no caso de uso das aplicações móveis do Serviço Nacional de Saúde, os utentes devem disponibilizar o acesso móvel aos médicos "facilitando desta forma a prescrição de medicamentos habituais".