Mar agitado assusta no Funchal

A força do mar está a assustar os banhistas este sábado, 12 de Agosto, na cidade do Funchal.

Na praia da Doca do Cavacas (na foto) apesar de a bandeira verde, - que indica que o mar está calmo e seguro para ir a banhos -, estar hasteada, a agitação marítima está a afastar os banhistas do mar, isto num dia em que a Região está sob aviso laranja para tempo quente, com as temperaturas a ultrapassar os 30ºC.

As previsões meteorológicas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para hoje apontam para ondas de noroeste com 2 a 3 metros na costa Norte da ilha e para ondas de sudoeste com 1 a 1,5 metros na costa Sul.