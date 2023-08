Candidatura às Regionais e presidente nacional do PAN estão hoje no Porto Santo

A candidatura do PAN às eleições legislativas regionais de 24 de Setembro está no Porto Santo, em acção de pré-campanha. De acordo com um anota do partido, estão na ilha a cabeça-de-lista, Mónica Freitas, o mandatário e número dois Marco Gonçalves e a porta-voz nacional do PAN, Inês Sousa Real. Ao Porto santo deslocaram-se, igualmente, elementos da Comissão Política Permanente do Partido e de vários membros do PAN-Madeira.

Uma das actividades que desenvolveram foi um encontro com a Associação dos Amigos dos Animais de Porto Santo (AAMA). “Uma visita que permitiu conhecer a realidade de uma associação criada para ajudar os animais, atendendo a que há muitos animais abandonados no Porto Santo. Ainda não têm um canil, para os receber, e por isso o seu trabalho é feito nas ruas e por pessoas generosas, que ajudam a recolher animais, quando necessário.”

Na nota à imprensa, o partido deixa, ainda, uma garantia: “O PAN-Madeira está empenhado em contribuir para que a melhoria dos meios e condições das associações para a protecção e bem-estar animal na Madeira possam também ter cada vez melhores condições.”